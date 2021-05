Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, esteve no programa 'Mais Você', da TV Globo, na manhã desta quarta-feira, 19 de maio, dias após a morte do artista. O cantor brasileiro, de 23 anos, morreu no domingo, após cair do quinto andar da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.

"Não sei o que aconteceu. Não entendi nada, ainda estou à procura de uma explicação", disse Valquíria à apresentadora Ana Maria Braga.

Ainda durante a conversa, a mãe do jovem artista recordou a última mensagem que recebeu do filho, às 17h27 de domingo: "Ele mandou-me uma mensagem [a dizer] 'amo-te'. Às 18h e pouco recebi a informação que ele tinha caído", lembrou.

Ao recordar o filho, Valquíria partilhou algumas memórias: "Ele disse-me sempre: 'Vou fazer história, nem que seja no dia que morrer'. O Kevin é, foi e vai ser uma pessoa que quem o conheceu vai amá-lo. Tenho orgulho de ser mãe dele e tenho certeza de que ele foi embora sabendo que tem orgulho da mãe que teve".

Além disso, acrescentou ainda sobre a partida do filho: "Não esperava que ele fosse embora. Só 23 anos. Ele não viveu nada".

A mãe de MC Kevin destacou também que o novo álbum do filho será lançado no dia 21.

