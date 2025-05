Eduardo Quaresma foi quem marcou o golo da vitória do Sporting no jogo contra o Gil Vicente, no domingo, dia 4 de maio, e contou com uma mensagem da namorada, Filipa Gonçalves.

A companheira do futebolista esteve no estádio a assistir à partida e não deixou de se 'declarar' ao jogador no final do jogo.

"Um orgulho que não tem explicação", escreveu Filipa Gonçalves junto de uma fotografia de ambos.

© Instagram_filiipa._