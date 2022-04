A mãe de Chris Rock quebrou o silêncio sobre a polémica que aconteceu na 94.ª cerimónia dos Óscares, na qual o comediante levou uma estalada de Will Smith.

Esta sexta-feira, 22 de abril, Rose Rock deu uma entrevista à WIS-TV, um meio local da Carolina do Sul.

“Reages à tua mulher que te olhou de lado, foste e fizeste com que ela ganhasse o dia, porque ficou amuada com as gargalhadas quando tudo aconteceu”, reflete Rose.

“Qual ele bateu no Chris, bateu em todos nós. Ele realmente deu-me uma estalada”, defendeu. “Porque quando magoas o meu filho, magoas-me a mim”, sublinhou, visivelmente consternada com o sucedido.

“Ninguém ouviu o discurso dele. Ninguém conseguiu desfrutar do momento porque todos questionavam - ‘o que é que aconteceu?’”, completa, notando que Chris estava muito feliz por apresentar a cerimónia.

Leia Também: Will Smith faz primeira aparição pública desde estalada nos Óscares