Will Smith surgiu bem disposto, aparentemente, na primeira aparição pública que fez após a polémica que protagonizou na última cerimónia dos Óscares.

No 94.º evento da Academia, o ator deu uma estalada ao comediante Chris Rock, atitude que lhe valeu muitas críticas e o impedimento de assistir à cerimónia durante um período de 10 anos.

Já com as coisas um pouco mais calmas, Will aceitou posar para uma fotografia com um fã num aeroporto privado na Índia este fim de semana.

Segundo a revista People, o ator chegou a Mumbai este sábado, 23 de abril, onde foi registado por um grupo de paparazzi que se encontravam à sua espera.

Recentemente, a mulher de Will, Jada Pinkett, também abordou o assunto notando que a família se encontra num processo de “cura profunda”.

Leia Também: Jada Pinkett: "A família Smith tem-se concentrado numa profunda cura"

Leia Também: Terry Crews apoia Will Smith após polémica em Óscares: “Já fiz pior”