Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Mariete Soares, mãe de Beto, que morreu há 13 anos. A convidada falou sobre a dor do luto e de como, ainda hoje, continua a falar com o falecido músico, que morreu aos 42 anos.

Mariete revela que "todos os dias vai ao cemitério" para falar com o filho e com o marido, que morreu há quatro anos, sendo que esta é a maneira que tem para encontrar paz.

"Digo-lhe: 'Beto, se estivesses aqui, era capaz de estar melhor'. Sei que ele se estivesse cá olhava por mim, como está a olhar à mesma, mas era diferente, tinha a presença dele", confessa Mariete.

Recorde-se que Albertino João Santos Pereira, nome verdadeiro do artista, ficou conhecido devido a sucessos como 'Memórias Esquecidas' ou 'Brincando Com O Fogo'.

