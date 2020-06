Sherri Cartwright, mãe da atriz Brittany Cartwright, estrela de 'Vanderpump Rules', está fora dos cuidados intensivos, depois de ter sofrido complicações após uma cirurgia à bexiga.

Uma fonte contou ainda ao Page Six que Brittany mantém-se ao lado da mãe e tem contado com o grande apoio do marido, Jax Taylor.

Informação que chega depois de, na passada quinta-feira, Brittany tem agradecido o apoio dos fãs nesta fase difícil.

Leia Também: TVI parou para homenagem arrepiante a Pedro Lima. Os aplausos merecidos