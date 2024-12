A namorada de James Kennedy falou pela primeira vez depois de o DJ ter sido detido por causa de acusações de violência doméstica.

Ally Lewber, que namora com o membro do elenco de 'Vanderpump Rules' há quase três anos, recorreu às stories da sua página de Instagram este sábado, dia 14 de dezembro, para quebrar o silêncio.

"Obrigada a todos os que me procuraram com amor e apoio para saber se estou bem. Estou bem, tirando o tempo que agora estou a precisar. Agradeço profundamente toda a gentileza e respeito pela minha privacidade durante este período", escreveu, de acordo com o E! News.

