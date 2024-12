James Kennedy, estrela de 'Vanderpump Rules', foi detido após ser acusado do crime de violência doméstica, no dia 10 de dezembro, como relata o E! News.

Segundo o Departamento da Polícia de Burbank, as autoridades foram chamadas a uma casa na zona por volta das 23h30 [hora local], após receberem o relato de uma discussão entre James e uma mulher que não foi identificada.

As autoridades averiguaram e perceberam que se tratava de um caso de violência doméstica e prenderam o DJ.

Sabe-se ainda que James foi autuado pelo crime de violência doméstica e depois pagou fiança. Ainda segundo as autoridades, as acusações formais estão pendentes da 'revisão' do procurador da cidade de Burbank, da Califórnia.

