Esta terça-feira, 12 de novembro, Vítor Silva Costa partilhou com os seus seguidores um conjunto de fotografias dos últimos momentos da sua vida.

Entre eles, destaca-se a viagem a Madrid, outra a Marrocos e ainda a sua companheira - de viagens e de vida - Bárbara Branco.

As fotografias parecem ter sido tiradas com uma câmara analógica. Na legenda, o ator escreveu: "Madrid misturado com Marrocos misturado com amor".

Na secção de comentários, pode ainda ler-se um de Bárbara Branco: "Everything everywhere all at once ["tudo, em todo o lado e tudo de uma vez", em tradução literal]. Comentário ao qual Vítor brincou: "Conheço essa película".

Ora veja.

