Bárbara Branco e Vítor Silva Costa decidiram rumar a França, Paris, para passarem o Fim de Ano com muito amor.

O casal tem partilhado nas redes sociais as melhores imagens destes dias de romance na 'cidade do amor'.

Através destas partilhas, os dois atores mostram que o namoro está cada vez mais sólido. Bárbara e Vítor estão juntos desde 2023. A relação foi assumida depois do fim do namoro, de cinco anos, da atriz e do também ator José Condessa.

