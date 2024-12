Bárbara Branco é muito discreta na sua relação com o também ator Vítor Silva Costa.

O casal já esta junto desde 2023, depois da atriz ter terminado a relação de cinco anos com José Condessa, e são raras as partilhas que faz com o atual companheiro.

Mas desta vez foi exceção. Numa galeria de imagens, onde a atriz aparece num hotel, Bárbara fez questão de mostrar fotos ao lado do namorado.

"A contar os dias para fazer check-in novamente", escreveu a atriz na legenda da publicação onde é possível ver o casal até a treinar junto.

