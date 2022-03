Vivia em Paris, em França, quando, nos primeiros meses de 2019, foi contratado por Madonna para lhe tirar fotografias e gravar vídeos para as redes sociais. Na altura, a cantora, compositora, produtora discográfica, atriz, realizadora, empresária, escritora e argumentista norte-americana de 63 anos residia temporariamente em Lisboa. Ricardo Gomes foi-lhe recomendado pelo realizador português Nuno Xico, outro dos profissionais nacionais que a artista admira.

A partir daí, nunca mais se largaram. O fotógrafo e realizador português acompanhou-a durante a promoção do disco "Madame X", composto e gravado no período em que a intérprete viveu no Palácio Ramalhete, na rua das Janelas Verdes, na Madragoa. Esteve com ela durante a digressão de promoção do álbum, no regresso a Londres e depois aos Estados Unidos da América e, mais tarde, na fase de edição do documentário sobre a tournée, apresentado publicamente em setembro do ano passado em Nova Iorque, que acabaria por realizar. Também foi ele o autor da produção fotográfica que Madonna fez com o cantor e compositor colombiano Maluma para a revista Rolling Stone.

Vinte e quatro anos depois de lançar "Frozen", a cantora recrutou agora o produtor discográfico e cantautor canadiano Sickick para uma nova remistura do tema, que ultimamente se tornou muito popular entre os utilizadores da rede social TikTok. Ricardo Gomes dirigiu a dupla de artistas. "A Madonna confia em mim a 100%", assume, orgulhoso, o fotógrafo e realizador madeirense. Lançado no passado dia 10, o vídeo de "Frozen (Fireboy DML Remix)" já é (mais) um êxito.

Até ao momento, no canal oficial da intérprete no YouTube, já foi visto por mais de 1,3 milhões de utilizadores desta plataforma digital. "Sou abençoado por trabalhar com uma grande equipa, que apoia e confia uns nos outros. Como sempre, trabalhámos durante horas e dias para conseguir concretizar as coisas", assumiu, nas redes sociais, Ricardo Gomes. Algumas das fotografias que o português tirou a Madonna já estiveram expostas na galeria Pop Up em Paris, em 2020.