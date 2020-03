O fotógrafo que acompanha Madonna desde a primavera do ano passado é português e tem, até ao próximo sábado, dia 14, algumas das (muitas) fotografias que tirou à cantora norte-americana nos últimos meses em exposição. Patente ao público na galeria Pop Up, localizada no número 12 da Rue des Filles du Calvaire, em Paris, a mostra tem despertado a atenção dos admiradores da intérprete de sucessos internacionais como "Like a virgin", "Nothing really matters" e "Express yourself".

Uma das obras que os fãs ainda podem ver é uma criação artística que apresenta uma montagem com fotografias a preto e branco que Ricardo Gomes tirou à artista e que disponibilizou para angariar fundos para a organização sem fins lucrativos que Madonna criou em 2006 em parceria com Michael Berg. "É uma impressão única, uma colaboração para apoiar a Raising Malawi", anunciou o fotógrafo português, o autor das fotos de Madonna que pode ver de seguida, nas redes sociais.