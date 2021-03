Atualmente empenhada na finalização do registo visual e documental da digressão de promoção do disco "Madame X", que compôs, gravou e lançou no período em que viveu em Portugal, Madonna continua muito ativa nas redes sociais e, para além de momentos dos bastidores da edição final do vídeo que pretende lançar brevemente em DVD e nas plataformas de distribuição digitais, a artista norte-americana de 62 anos tem recordado alguns dos momentos mais emblemáticos da já longa carreira musical.

Nas últimas horas, a cantora, compositora, produtora discográfica, atriz, realizadora e empresária, que já recorreu por diversas vezes à cirurgia estética, divulgou duas fotografias, uma delas inédita, de uma das muitas produções que fez com o conceituado fotógrafo Steve Klein, aproveitando a publicação para fazer um comentário provocador. "Sou gira", autoelogiou-se. Ainda sem data de lançamento, o novo registo visual da atriz tem por base as gravações dos espetáculos que deu em Lisboa em 2020.