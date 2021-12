Aos 63 anos, Madonna continua impagável. A polémica cantora, compositora, produtora discográfica, atriz, realizadora, escritora, argumentista e empresária norte-americana de 63 anos está atualmente em Londres, em Inglaterra, e, no regresso a uma das cidades que mais admira e onde possui uma casa, no bairro de Marylebone, aproveitou a visita que fez à exposição "Lightfield" de W1Curates e Anthony James, atualmente patente no Marble Arch, para voltar a provocar os detratores.

Ricardo Gomes, o fotógrafo português que a acompanha para (praticamente) todo o lado desde a primavera de 2019, contratado ainda durante o período em que a artista residia em Lisboa, registou o momento. Em menos de nada, a fotografia tornou-se viral. Madgeluv, um dos muitos perfis criados nas redes sociais por admiradores da intérprete, não demorou tempo a alertar que o gesto exibicionista da intérprete estava, todavia, longe de ser inédito. Já o tinha feito em 1994.