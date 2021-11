As versões originais das fotografias da campanha que Madonna fez para promover a coleção de primavera/verão de 2009 da Louis Vuitton acabam de ser divulgadas nas redes sociais. Sem qualquer tipo de edição, revelam rugas, flacidez e imperfeições no rosto e no corpo da cantora, compositora, atriz, realizadora e empresária, que na altura da produção fotográfica tinha 51 anos. As fotos foram tiradas em Los Feliz, em Los Angeles, nos EUA, pelo conceituado fotógrafo Steven Meisel.

Na altura, muitos acusaram o fotógrafo, que colabora regularmente com a popular artista norte-americana, de ter exagerado na manipulação digital das imagens. No perfil de Instagram Cicconna, dedicado à cantora, que divulgou as fotos, são, no entanto, muitos os que as elogiam. "São melhores do as versões finais", considera Marsin Mogielski. "Sempre gostei do rosto dela. Ela devia parar de fazer coisas para ter uma aparência mais nova", defende Tara Mackey, outra das fãs.

"A Madonna sem Photoshop [programa de manipulação digital de imagens] é linda", afirma perentoriamente Randal Bychuk. "Antes das cirurgias assustadoras que fez, era linda", elogia Richard C, outro admirador da artista de 63 anos. "Ela pode fazer o que quer à cara e ao corpo dela. Não precisa de provar nada a ninguém", defende Adam Shirasagisan. Além das versões originais das fotos, o Cicconna mostra ainda uma imagem comparativa da Madonna de 2011 com a de 2021.