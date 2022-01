Madonna encontra-se a desfrutar da companhia dos filhos. Na passada semana, a cantora, de 63 anos, partilhou uma série de fotografias das suas férias na neve em Saanen, Suíça.

Entre as imagens inclui-se um retrato no qual a 'rainha da pop' posa com os seis filhos - Rocco Ritchie, de 21 anos e David Banda, de 16, frutos da relação com Guy Ritchie; Lourdes Leon, de 25, que partilha com Carlos Leon; e ainda as filhas Mercy, de 15 anos, e as gémeas Estere e Stella, de nove anos, adotadas.

Na imagem aparece também o namorado de Lourdes, Jonathan Puglia, e o companheiro de Madonna, Ahlamalik Williams.

Imagem partilhada por Madonna nas redes sociais© Instagram - Madonna

