A tutela a que Britney Spears estava submetida, a qual era exercida pelo pai, Jamie Spears, terminou em novembro do ano passado, e desde então, a artista tem vindo a desfrutar dos prazeres que lhe foram vedados durante os 13 anos da tutela.

No passado fim de semana, nota a imprensa internacional, a cantora, de 40 anos, teve a oportunidade de desfrutar de um copo de vinho.

"Tenho a certeza de que parece estranho eu a dançar com a Madonna, admito. [...] Bem, é exatamente isto que a música me faz! Bebi o meu primeiro copo de vinho no passado fim de semana! Esperei 13 anos... é tempo suficiente!

O sarcasmo do eu, eu, eu... a minha família ensinou-me bem com o que fizeram... Ser egoísta e de nos amarmos... Vamos a isto! Num mundo onde temos o direito de falar, conduzir, comprar álcool, ir a festas, ter dinheiro... Peço desculpa por fazê-lo em frentes das pessoas... No que é que estava a pensar? Ninguém é perfeito", completou.

