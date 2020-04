Viveu em Portugal entre agosto de 2017 e abril de 2019 e, apesar de nem sempre ter sido feliz por cá, como chegou a admitir publicamente, agora que está longe sente falta do país. "Tenho saudades do fado e da vida em Lisboa", confidencia. Atualmente a residir em Londres, em Inglaterra, a cantora norte-americana admitiu-o nas redes sociais, na legenda de um vídeo que, ao som de uma interpretação do músico português Gaspar Varela, mostra a capital portuguesa vazia.

Isolada com os filhos adotivos e com o namorado desde o fim abrupto da digressão de promoção do disco "Madame X", composto e gravado no período em que viveu em Portugal, que pode recordar de seguida, Madonna voltou a pedir aos fãs para permanecerem em casa para travar o surto de COVID-19 que afeta o mundo. "Tenho de admitir que demorei tempo a aceitar, a processar e a mudar os meus estilos de vida", assumiu publicamente a artista de 61 anos.