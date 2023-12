Depois de ter estado com o namorado em palco, desta vez Madonna decidiu trazer o Pai Natal para 'avaliar' os bailarinos em Washington DC. No entanto, o momento terminou com uma queda.

A dada altura, uma bailarina sentou-se no colo do Pai Natal - que estava sentado numa cadeira - para uma espécie de 'lap dance', mas acabaram os dois caídos no chão.

O momento ficou gravado e o vídeo já circula pela imprensa internacional e pelas redes sociais.

Siga o link

Leia Também: Madonna recebe namorado em palco durante espetáculo em Nova Iorque