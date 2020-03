Madonna prestou homenagem a Mark Blum, após a sua morte. O ator, de 69 anos, morreu após contrair o novo coronavírus e de desenvolver uma série de complicações.

"Quero dar aqui a conhecer a partida do ser humano notável, ator e amigo Mark Blum, que sucumbiu ao (novo) coronavírus. Esta é uma tragédia e o meu coração está com ele, com a família e os entes queridos", afirmou na sua conta Instagram.

A cantora aproveitou para relembrar aos seguidores que o vírus "não é brincadeira" e que todos os cuidados são poucos.

