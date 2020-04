Madonna doou a casaca de inspiração militar que usou em Lisboa, em Londres, em Paris e nas sete cidades dos Estados Unidos da América que integraram o roteiro da digressão de promoção do disco "Madame X", composto e gravado no período em que a artista viveu em Portugal, para angariar fundos para combater a fome. O leilão, promovido no âmbito do projeto All In Challenge, termina a 8 de maio. A totalidade da verba conseguida reverte a favor de quatro organizações caritativas do país.

Além da Feeding America, o dinheiro será repartido pela Meals On Wheels, pela World Central Kitchen e pela No Kid Hungry. Desenhada pela criadora de moda britânica Elizabeth Emanuel, que foi, com o ex-marido, o estilista David Emanuel, coautora do vestido de noiva que a princesa Diana de Gales usou no dia em que casou com o príncipe Carlos de Inglaterra, a 29 de julho de 1981, na Catedral de São Paulo, em Londres, a casaca, que pode (re)ver de seguida, será autografada.

O licitador que apresentar a melhor oferta receberá ainda um telefonema da popular cantora norte-americana no dia do seu aniversário a cantar-lhe os parabéns. Para promover o leilão, Madonna, que desafiou a cantora Ariana Grande a ceder uma peça para esta iniciativa solidária, pôs os filhos adotivos a gravarem um vídeo, protagonizado por David Banda, o jogador de futebol de 14 anos que treina no SL Benfica e que está na origem da vinda da artista para Portugal em meados de 2017.