Em meados de março, apanhou um dos maiores sustos da vida dela. "Acordei a meio da noite sem conseguir respirar. Precisei do meu nebulizador pela primeira vez em 30 anos. Foi aí que comecei a ficar realmente assustada", admitiu já publicamente Pink. Aos 40 anos, foi uma das muitas celebridades infetadas com COVID-19. O filho, Jameson Hart, também adoeceu. "A minha mulher tem asma. A doença afetou-lhe os pulmões e o peito", refere Carey Hart.

"Ela teve muita dificuldade respiratória mas o meu filho foi o que, provavelmente, ficou pior, o que vai contra a teoria de que isto apenas ataca com força as pessoas mais velhas", afirmou o antigo piloto de motocrosse. Já recuperada, Pink tem passado grande parte do tempo na cozinha, como tem partilhado com os seguidores nas redes sociais e, esta semana, até fez sopa para entregar a uma instituição que apoia pessoas necessitadas. "Foi um prazer", admitiu.

"Foi a melhor sopa que alguma fiz", assegura. Para além de feijão e de aipo, o caldo levou cenoura e cebola, como a cantora indicou nas embalagens individuais de plástico que preparou. "Escrevi 20/3 [no prazo de validade] mas é 20/4. Acabei por perder um mês quando estive doente", desabafou a artista na publicação, aproveitando para fazer um apelo. "Contactem igrejas e abrigos, juntem alguns amigos e façam sopa. Alimentem as pessoas", sugere Pink.

Nas redes sociais, para além de mostrar as confeções gastronómicas que tem feito e de pedir conselhos culinários, a cantora tem aproveitado para dar música aos fãs e também para mostrar algumas das fotografias que tem descoberto nas arrumações que tem feito nos tempos livres, como pode comprovar de seguida. À semelhança de muitas outras celebridades, a intérprete de "Sober" e "Just like a pill" também tem aproveitado para fazer diretos com os fãs.