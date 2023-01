Madonna abriu o coração e falou sobre as dificuldades que sempre teve e continua a ter no que diz respeito à conciliação da maternidade com a sua carreira.

"Crescer com uma mãe como eu é um desafio", admitiu a cantora, de 64 anos, em conversa com a Vanity Fair.

"Tem sido a batalha mais difícil, a mais dura", acrescentou. "Ainda hoje tento entender como posso ser mãe e fazer o meu trabalho", confessou.

"Porque, seja quem tu fores, ter filhos e criá-los é uma obra de arte. E ninguém te dá um manual. Tens que aprender com os erros. É uma profissão que requer muito tempo. E é cansativo porque nunca tens descanso", acrescentou.

De recordar que Madonna é mãe de seis filhos, Lourdes, de 26 anos, da união terminada com Carlos Leon, Rocco, de 22, do casamento passado com Guy Ritchie, David, de 17, Mercy, de 16, e as gémeas Estere e Stella, de 10.