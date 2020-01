Foi através de um desabafo que Madonna revelou que teve de cancelar mais dois espetáculos. Depois de ter estado em Portugal e também ter sido obrigada a cancelar concertos em Lisboa porque precisava de "descansar", o mesmo voltou a acontecer em Londres.

"Como todos sabem, tenho várias lesões e tive de cancelar espetáculos para ter tempo para recuperar. Para não voltar a surpreender-vos, quero que saibam com antecedência que vou cancelar dois espetáculos - nos dias 4 e 11 de fevereiro, no Palladium, em Londres - porque fazer três concertos seguidos é demais para o meu corpo e, na verdade, os meus médicos insistem que tenho que tirar um dia de descanso após cada espetáculo", começou por desabafar numa nota que foi partilhada na sua página do Instagram e Facebook.

No mesmo comunicado, a artista refere ainda que tem feito o que está ao seu alcance para conseguir subir ao palco e que até mudou alguns aspectos fundamentais para que tal seja possível. "Também mudei de sapatos, para uns mais baixos, e alterei partes do espetáculo. Isso ajudou muito, mas ainda tenho que ter cuidado e, claro, descansar é o melhor remédio", acrescentou.

Apesar de não querer cancelar os espetáculos, a sua saúde tem vindo a interferir com essa vontade. No entanto, mantém-se otimista e espera conseguir continuar a fazer o seu trabalho.

Madonna termina a nota explicando aos fãs que os reembolsos serão automaticamente transferidos para o cartão de crédito usado para comprar os mesmos. "Agradeço a compreensão e peço desculpa por qualquer incomodo. Obrigada! Madame", rematou.

