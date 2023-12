A viver com a família na Florida, Estados Unidos, há já vários anos, a princesa Madalena da Suécia prepara-se para regressar a Estocolmo já no próximo ano, uma mudança que ainda não tem data definida.

Enquanto essa alteração na sua vida não acontece, a filha mais nova dos reis Carlos Gustavo e Sílvia vai ocasionalmente mostrando um pouco do seu dia a dia do outro lado do oceano na sua conta no Instagram, e esta segunda-feira não foi exceção.

A princesa e as duas filhas, Leonore, de nove anos, e Adrienne, de cinco, estiveram na Igreja Sueca no último domingo, um momento especial que Madalena assinalou com a partilha de algumas fotografias.

"Ontem, no 1.º domingo do Advento, eu e as meninas tivemos o prazer de visitar a Igreja Sueca em Fortlauderdale", escreveu a princesa.

Para a ocasião, as duas irmãs vestiram-se de igual, com vestidos cor de rosa de mangas compridas e saia plissada pelo joelho. Ambas levavam bandoletes no cabelo, também em rosa, mas de modelos diferentes.

De recordar que a princesa e o marido, Chris O'Neill, têm ainda mais um filho em comum, Nicolas, de oito anos.

