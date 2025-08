O namoro entre Luíza Abreu e João Moura Caetano está a cada dia mais sólido. Depois de a relação ter sido assumida em direto na televisão nacional, aquando da saída da irmã de Luciana Abreu do 'Big Brother Verão', da TVI, o cavaleiro tauromáquico voltou a brindar a amada com uma declaração de amor pública.

João Moura Caetano partilhou na segunda-feira, 4 de agosto, nas suas páginas oficiais nas redes sociais uma romântica fotografia junto de Luíza Abreu.

A imagem, captada durante uma corrida de touros recente na qual o cavaleiro atuou, mostra João Moura Caetano junto da namorada, que estava a vê-lo atuar na bancada da praça de touros em questão.

O olhar cúmplice de ambos espelha o momento feliz e apaixonado que vivem atualmente e ao qual ninguém fica indiferente. Nos comentários da publicação, foram vários os seguidores a dedicar ao casal mensagens de felicitações e votos de sucesso na relação.

Eis abaixo a encantadora partilha:

A primeira prova de amor de João Moura Caetano (em direto)

Luíza Abreu foi expulsa do 'Big Brother Verão' a 27 de julho deste ano e ao abandonar o reality show da TVI recebeu por parte de João Moura Caetano uma memorável surpresa.

O cavaleiro alentejano surgiu em direto para abraçar e beijar a amada. Desta forma, o casal, que até aqui tinha pautado o romance pela discrição, assumiu publicamente o amor que os une. Reveja aqui o momento.

"Acho que quando se tem uma atitude destas nem sequer se pensa. É nestas alturas que tem de se dar a cara, sou reservado, discreto, mas acho que há alturas que temos de dar o peito às balas", disse João Moura Caetano no 'Dois às 10', da TVI, ao lembrar o seu gesto.

"Numa noite de tantas emoções para a Luíza... Acho que quem está ao nosso lado e gosta de verdade tem de ser o suporte dessas emoções, e foi aquilo que fui fazer", referiu ainda.

A reação de Luíza Abreu às críticas por namorar com 'ex' da irmã

Após ter abandonado o 'Big Brother Verão', Luíza Abreu marcou presença no programa 'Dois às 10' para fazer o balanço da sua participação no reality show e pela primeira vez falar publicamente sobre a relação com João Moura Caetano.

Numa entrevista conduzida por Cláudio Ramos, a bailarina profissional acabou ainda por responder às críticas de que tem vindo a ser alvo por namorar atualmente com o ex-companheiro da irmã, Luciana Abreu.

"Quando foi namorado da minha irmã, eu não convivi com eles. Portanto, nunca o vi como meu cunhado porque não convivo com a minha irmã. Para mim o João é o João", apontou.

Luciana Abreu e João Moura Caetano viveram um intenso romance de meses, que acabou por terminar em novembro de 2023. O cavaleiro assumiu depois uma relação com Bárbara Norton de Matos.

O namoro com a atriz acabou por também não dar certo e meses depois começaram os rumores de que estaria próximo de Luíza Abreu. Discretos até aqui, o casal já tinha sido visto junto várias vezes em público mas optaram sempre por não assumir publicamente a ligação.

