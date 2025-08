"O bom é simples!": estas foram as palavras escolhidas por Luíza Abreu para legendar uma fotografia que partilhou esta sexta-feira, 1 de agosto, na sua página de Instagram. Trata-se de um retrato particularmente especial, uma vez que é o primeiro que partilha em conjunto com o toureiro, depois dos dois terem assumido o seu romance publicamente no 'Big Brother Verão', reality show no qual Luiza participou e do qual saiu na passada semana.

Na imagem, a artista e o toureiro posam bastante cúmplices enquanto viajam de carro. À legenda, Luiza acrescentou ainda a sigla S.U., que significa "sempre unidos".

Vários seguidores fizeram questão de elogiar a imagem, assim como o amor que os une.

"Lindos. Sejam felizes e aproveitem todos os momentos", "gosto muito de vos ver felizes" e "muitas felicidades" foram palavras que se repetiram na caixa de comentários, conforme poderá ver de seguida.

A oficialização do namoro com um beijo em direto

O namoro, que já era do conhecimento público e que fez correr muita tinta na imprensa internacional, foi oficializado após a saída de Luíza Abreu do 'Big Brother Verão' no passado domingo, dia 27 de julho.

João Moura Caetano fez questão de ir a estúdio esperar pela namorada, revelando a Maria Botelho Moniz o que o levou a tomar esta decisão. "Tenho um grande orgulho na mulher que a Luíza é, na participação que teve neste reality show e porque quando se ama é nestes momentos que se tem que dar a cara."