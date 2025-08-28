O amor à arte também dói! Que o diga Anne Hathaway que sofreu uma queda nas gravações do seu mais recente filme, 'O Diabo Veste Prada 2', na passada quarta-feira em Nova Iorque.

A atriz, que interpreta o papel de Andrea Sachs, a assistente de uma editora-chefe de uma revista de moda, ia a descer umas escadas, em mais uma cena para a produção quando, ao pisar em falso, torce o pé, parte o salto e cai de forma repentina.

Poucos segundos depois a artista já está de pé novamente dando a entender que está bem e que tudo não passou de um susto.

Nesta cena, Anne está a usar uma saia plissada preta, um body em xadrez com transparências, e uma mala de computador.

Poderá ver as fotos do momento na nossa galeria e o video abaixo.

'O Diabo Veste Prada 2' - Um regresso esperado

'O Diabo Veste Prada' foi lançado em 2006, teve um enorme sucesso e, quando a sequela foi confirmada em junho deste ano, a reação dos fãs não podia ter sido melhor. Quase vinte anos depois, também Meryl Streep está de regresso a um papel icónico, o de Miranda Priestly, a editora-chefe de uma revista de moda que é temida por todos.

O filme está previsto estrear em maio de 2026 e vai contar com a presença dos seguintes atores: Emily Blunt, Stanley Tucci, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Simone Ashley.

De acordo com a informação divulgada, este filme pretende focar-se nas mudanças que ocorreram no mundo dos media e da moda, nomeadamente a questão da crise da imprensa no meio na era digital.

De regresso estão também os looks irrepreensíveis das personagens.