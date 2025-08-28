O amor à arte também dói! Que o diga Anne Hathaway que sofreu uma queda nas gravações do seu mais recente filme, 'O Diabo Veste Prada 2', na passada quarta-feira em Nova Iorque.
A atriz, que interpreta o papel de Andrea Sachs, a assistente de uma editora-chefe de uma revista de moda, ia a descer umas escadas, em mais uma cena para a produção quando, ao pisar em falso, torce o pé, parte o salto e cai de forma repentina.
Poucos segundos depois a artista já está de pé novamente dando a entender que está bem e que tudo não passou de um susto.
Nesta cena, Anne está a usar uma saia plissada preta, um body em xadrez com transparências, e uma mala de computador.
Poderá ver as fotos do momento na nossa galeria e o video abaixo.
@annehathawaybrasil She’s fine! Anne Hathaway caindo durante a gravação de uma cena de ‘O Diabo Veste Prada 2’… e a versão final sem o acidente. Hollywood Pipeline | Instagram Reels. – #annehathaway #annehathawayedit #andysachs #thedevilwearsprada #odiabovesteprada #fyp #vaiprafy #foryoupage original sound - Anne Hathaway Brasil
'O Diabo Veste Prada 2' - Um regresso esperado
'O Diabo Veste Prada' foi lançado em 2006, teve um enorme sucesso e, quando a sequela foi confirmada em junho deste ano, a reação dos fãs não podia ter sido melhor. Quase vinte anos depois, também Meryl Streep está de regresso a um papel icónico, o de Miranda Priestly, a editora-chefe de uma revista de moda que é temida por todos.
O filme está previsto estrear em maio de 2026 e vai contar com a presença dos seguintes atores: Emily Blunt, Stanley Tucci, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Simone Ashley.
De acordo com a informação divulgada, este filme pretende focar-se nas mudanças que ocorreram no mundo dos media e da moda, nomeadamente a questão da crise da imprensa no meio na era digital.
De regresso estão também os looks irrepreensíveis das personagens.
Anne Hathaway está numa das melhores fases da sua carreira. A atriz tem trabalhos prestes a estrear como 'O Diário da Princesa 3', 'Verity', 'Mother Mary', 'Flowervale Street' e 'Odisseia'.
Comentários