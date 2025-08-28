Pouco tempo depois do anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, eis que surge a primeira reação 'suspeita'.

Kayla Nicole, ex-namorada do jogador de futebol americano, partilhou uma mensagem enigmática nas suas redes sociais que acabou por ser interpretada como uma 'indireta' para o desportista.

A jornalista publicou um excerto de um vídeo de Tracee Ellis Ross, uma atriz e modelo americana, a falar sobre "escolher a alegria".

O que é possível ouvir nesse vídeo?

"Eu esforço-me para isso. Acho que alegria é diferente de felicidade. Alegria é algo que conquistas, trabalhas e exige prática.

Eu sinto que a alegria tem pernas, sinto que a alegria tem pés, sinto que a alegria tem raízes, cria espaço e permite espaço para mais do que apenas um bom dia. Eu acho que a alegria é uma atitude. A alegria é uma perspectiva é uma lente através da qual eu vivo e olho para a minha vida".

Sobre estas palavras, a ex-companheira de Travis Kelce fez questão de salientar:

"Li sobre este mesmo conceito há anos atrás num livro chamado 'Choose Joy: Because Happiness Isn't Enough" (Escolhe a Alegria: Porque a Felicidade Não É o Suficiente)'".

A relação de Travis Kelce e Kayla Nicole

A repórter e o jogador dos Kansas City Chiefs namoraram cinco anos e acabaram a relação em 2022.

O fim do namoro acabou por se revelar complicado para Kayla Nicole que, numa entrevista ao programa 'Special Forces: The World's Toughest Test', em janeiro, chegou a confessar:

"Passar por um término público, para ser sincera, tem sido avassalador. Nunca vivi nada parecido. É bastante cansativo", confessou ao falar da constante abordagem nas redes sociais.

"Eu podia estar a partilhar algo sobre o céu ser azul que as pessoas mandavam-me mensagens sobre o meu 'ex' e a nova relação. Isto afetou-me de tal forma que cheguei a questionar o meu valor geral como pessoa".

Kayla falou ainda sobre a comparação que sofre com Taylor Swift, atual noiva do seu ex-namorado.

"Acho que existe apenas a comparação e é como se estivesse em loop. Ainda estou a tentar descobrir como lidar com isto". Apesar desta situação, a apresentadora confessa que "gosta muito de Taylor e que a acha muito talentosa".

Travis Kelce e Taylor Swift: O noivado que parou a internet

Travis Kelce e Taylor Swift: estão noivos depois de dois anos de relação. A novidade foi partilhada na passada terça-feira, 26 de agosto, no Instagram dos dois mas o pedido aconteceu há cerca de duas semanas, conforme revelou o pai do desportista, Ed Kelce.