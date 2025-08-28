Foi aberta uma cápsula do tempo que pertencia à princesa Diana. Os objetos enterrados pela mãe de William e Harry em 1991 estavam no Great Ormond Street Hospital, em Londres, Reino Unido.

Esta cápsula era só para ser revelada daqui a "centenas de anos" mas teve que ser antecipada devido às obras de construção de um centro de tratamento de cancro infantil.

E afinal, o que havia dentro da cápsula do tempo?

Entre os objectos encontrados estavam uma tv de bolso colorida, um cd da Kylie Minogue, uma calculadora de energia solar, sementes de árvores dentro de uma garrafa, uma coleção de moedas britânicas, um jornal, um passaporte e uma fotografia da princesa.

Estes itens foram escolhidos pelas crianças que estavam com Diana no momento e o objectivo era que representassem a vida na década de 1990.

A ex-mulher de Carlos III tornou-se presidente deste hospital em 1989 e visitou-o inúmeras vezes ao longo da sua vida.

Veja na galeria alguns dos itens encontrados na cápsula do tempo.

A princesa Diana era conhecida por ser ligadas às causas solidárias. A autora do livro 'The Diana Chronicles' [Crónicas de Diana, numa tradução livre], revelou que esta estaria a planear uma estratégia semelhante à do seu filho mais novo, Harry, e da mulher, Meghan Markle, quando estes saíram do círculo sénior da família real britânica.

Segundo esta especialista, a 'princesa do povo', como era conhecida, tinha a intenção de produzir conteúdos audiovisuais sobre as causas humanitárias que lhe eram próximas.