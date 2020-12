Luísa Sobral regressou esta quarta-feira do Porto, depois de duas atuações no Teatro Sá da Bandeira juntamente com o irmão, Salvador Sobral, e na véspera da consoada sofreu um pequeno percalço durante a viagem, como fez questão de destacar nas redes sociais.

A cantora publicou uma fotografia na qual o seu carro aparece num transporte de reboque depois de ter sofrido uma avaria.

"Ainda bem que os concertos no Porto correram melhor que o regresso a casa (está tudo bem, foi só uma avaria do carro)", afirmou na legenda do registo.

E rematou com humor: "Agora a ver se não passo o Natal na área de serviço de Santarém".

