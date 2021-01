Joana Diniz recordou dentro do programa 'Big Brother - Duplo Impacto' a sua relação com Luís Nascimento. A concorrente disse ter sido muito feliz durante os dois anos de namoro, mas em tom de brincadeira acabou por contar que nunca recebeu um presente do 'ex'... nem mesmo nos seus aniversários.

Perante as declarações de Joana Diniz, o irmão de Cláudio Ramos reagiu nas redes sociais.

"Sim, sou um rapaz poupado e detesto gastar dinheiro em coisas supérfluas", começa por referir, defendendo-se depois com a fotografia de um bolo de aniversário (disponível na galeria) que terá oferecido a Joaninha.

"Há quem me chame 'mão de vaca', mas esta foi uma de muitas surpresas que fiz a quem por esse nome me chama", atira ainda, deixando por um fim um sério recado: "Espero que não tenha que voltar a partilhar coisas destas, porque tenho namorada e é falta de respeito ter que me justificar por causa de uma ‘ex’. E também não é de todo justo falarem de mim num jogo onde não estou presente".

Leia Também: Joana Diniz conta tudo sobre o 'ex' Luís Nascimento: "Era um forreta"