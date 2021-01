Foi numa animada conversa com os restantes concorrentes do 'Big Brother - Duplo Impacto' que Joana Diniz recordou alguns pormenores da sua relação com Luís Nascimento, também ele ex-'Casa dos Segredos' e conhecido por ser irmão do apresentador Cláudio Ramos.

"Nunca vi nenhum [dinheiro do prémio que Luís ganhou], nem uma cuequinha. Nunca vi tão mão de vaca como ele. Uma vez convidou-me para irmos jantar e disse que se esqueceu do cartão. Tive de ser eu a pagar o jantar", conta, divertida, revelando que também ela passou a ser mais poupada. Algo que aprendeu com a relação de dois anos.

"É um forreta. E eu aprendi a ser assim com ele", garante.

"Fiz dois aniversários com ele e nunca me ofereceu uma prenda", acrescenta, revelando até que chegou a comprar uma prenda para fingir diante da família que tinha sido o 'ex' a oferecer.

