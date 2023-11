Luciana Abreu faz questão de mostrar aos seguidores várias imagens das filhas e voltou a 'presentear' os fãs com um carinhoso vídeo.

Junto de uma das gémeas, a cantora e atriz surge deitada no sofá a receber 'miminhos' da menina.

Ao mostrar tal momento na sua página de Instagram, disse: "O meu 'final de semana' só terminou hoje. Hoje entrei finalmente em casa e adormeci em segundos no sofá. Acordei com festinhas na cabeça. Meu Deus dai-me força e coragem para continuar a lutar por estes seres iluminados, as minhas queridas filhas. Gratidão eterna, meu Deus, gratidão eterna".

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe das gémeas Amoor e Valentine, fruto do casamento terminado com Daniel Souza, e das jovens Lyonce e Lyannii, da relação passada com Yannick Djaló.

