Uma das filhas gémeas de Luciana Abreu gravou um divertido vídeo com o telemóvel da mãe, sem esta saber, e as imagens foram destacadas no Instagram.

"Quando as gémeas me apanham o telemóvel. Até o ICloud já se queixa com falta de espaço. Alguém adivinha qual é esta gémea?", disse a mamã na legenda do vídeo da menina.

"Imaginem a minha cara a pegar no telemóvel e a descobrir estas relíquias", acrescentou.

No pequeno vídeo, podemos ouvir a menina dizer: "[...] E tu António, e tu Miguel, e tu João, vão portar-se bem na minha festa, está bem? Não podem gritar nem saltar porque isso é proibido". Veja abaixo:

De recordar que Luciana Abreu é mãe das gémeas Amoor e Valentine, fruto do casamento terminado com Daniel Souza. A artista é também mãe de Lyonce e Lyannii, da relação passada com Yannick Djaló.

