Luciana Abreu foi uma das figuras públicas que festejou o Halloween. Na sua página de Instagram, a artista e apresentadora da SIC partilhou momentos de animação com as filhas.

Conforme poderá ver pela publicação (e imagens presentes na galeria), as meninas tiveram a oportunidade de visitar o Oceanário de Lisboa.

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii Viiktórya, de 12 e 11 anos, respetivamente, frutos da sua relação com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, do seu casamento já terminado com Daniel Souza.

