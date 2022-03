Luciana Abreu fez uma publicação na sua conta de Instagram que não passou despercebida. Trata-se de uma fotografia na qual a artista e apresentadora posa com as quatro filhas - Lyonce e Lyannii (frutos do anterior relacionamento com Yanick Djaló) e Amoor e Valentine (do casamento com Daniel Souza).

"A coisa mais importante que os pais podem ensinar aos filhos é o AMOR", começa por dizer, aproveitando depois para lançar uma farpa.

"Pois só o Amor, ultrapassa a MENTIRA", completa.

Veja o momento:

