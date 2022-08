Luciana Abreu começou o dia nas redes sociais ao partilhar um ternurento retrato no qual aparecem as duas filhas gémeas, Amoor e Valentine.

"Bom dia de croquete na mão. 'Mamazinha do coração lindo pufavor podemos ir ao café papar um coquete? Pufavor. Obrigada meu Deus", escreveu Luciana na legenda da publicação revelando-se grata pela sua família.

De recordar que as gémeas nasceram do anterior casamento de Luciana com Daniel Souza. A também apresentadora é ainda mãe de Lyannii e Lyonce, da relação com Yannick Djaló.

Veja estas e mais imagens das filhas gémeas de Luciana Abreu.

