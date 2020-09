Luciana Abreu surpreendeu de novo os fãs com novas imagens das filhas mais novas, as pequenas Valentine e Amoor, de dois anos. No recente vídeo que a mãe 'babada' publicou na sua página de Instagram, esta sexta-feira, as meninas aparecem a 'falar' uma com a outra.

"Porquê tanta guerra? Todos nos entendemos. Para quê diferenças? Afinal, todos nos entendemos", escreveu a cantora e atriz na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

Imagens que rapidamente captaram a atenção dos seguidores. "Maravilhosas" ou "tão fofas, iguais à mãe", são algumas das reações que se pode ler na caixa de comentários.

Leia Também: De bom humor, Luciana Abreu 'brinca' com os seus casamentos terminados