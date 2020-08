Durante a emissão do 'Domingão', no último domingo, 30 de agosto, que decorreu horas antes da estreia do novo programa da SIC, 'O Noivo É Que Sabe', Luciana Abreu mostrou-se de bom humor e 'brincou' os seus dois casamentos já terminados.

A atriz e cantora estava a falar do novo formato e disse: "É verdade, hoje estreia o grande programa da Cláudia Vieira. Minha querida, muito boa sorte! ‘O Noivo é Que Sabe’. Bom, eu não sei nada, na verdade, porque eu sempre tive o pé na cova, mas não quer dizer que toda a gente tenha".

Recorde-se que Luciana Abreu casou com Yannick Djaló, com quem tem duas filhas em comum, Lyonce e Lyannii. O segundo casamento foi com Daniel Souza, com quem tem as gémeas Valentine e Amoor.

