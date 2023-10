Luciana Abreu faz questão de aproveitar todos os momentos possíveis para estar em família, especialmente com as filhas.

Ainda esta segunda-feira, a artista voltou a destacar na sua página de Instagram mais um adorável momento em família, onde as protagonistas são, sobretudo, as filhas gémeas.

Inicialmente, Luciana Abreu surge num vídeo a dançar, na brincadeira, com as meninas de cinco anos. Depois pode ver-se fotografias em que a mamã está a jogar com as filhas Amoor e Valentine e também um brinde em família.

"O amor é aproveitar todos os sinais para amar, mesmo que não sejam sinais nenhuns", escreveu Luciana Abreu na legenda das imagens, citando Pedro Chagas Freitas.

De recordar que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyanni, da relação passada com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

