Diz-se que 'quem sai aos seus não degenera' e as filhas mais novas de Luciana Abreu parecem mostrar isso mesmo no último vídeo publicado pela mãe nas redes sociais.

Na gravação aparecem as duas gémeas, Valentine e Amoor, de cinco anos, sendo que enquanto a primeira canta a música 'Muxima' a segunda faz uma coreografia improvisada.

"'Muxima na voz da Valentine com coreografia da Amoor. Uma verdadeira história de amor", escreveu a cantora na legenda do vídeo, onde as meninas aparecem vestidas de igual, com uma saia de tule colorida e T-shirts brancas com um coração.

