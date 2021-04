Luciana Abreu voltou a dar a cara por uma marca de lingerie e exibiu um conjunto azul em renda numa série de fotos partilhadas esta quarta-feira nas suas redes sociais.

A publicação não deixou os seguidores indiferentes, que não deixaram de reparar (e elogiar) a excelente forma física que a atriz e cantora preserva aos 35 anos.

"Que mulher é esta, meu Deus", atirou um internauta na caixa de comentários. "Que poderosa", escreveu outra seguidora.

Vale referir que a artista é mãe de quatro meninas - Lyonce, de 10 anos, e Lyannii, de nove, fruto do relacionamento com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, de três anos, que nasceram do casamento entretanto terminado com Daniel Souza.

