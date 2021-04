Luciana Abreu começou a manhã de quinta-feira rodeada de amor ao lado das suas quatro filhas: Lyonce, Lyannii e as gémeas Amoor e Valentine.

As raras imagens, uma vez que a atriz e cantora opta por quase mostrar as meninas publicamente, mostram como todas estão crescidas e a cada dia mais bonitas.

Lyonce, filha mais velha de Luciana, exibiu o seu look para mais um dia de aulas:

[A pequena Lyonce]© Reprodução Instagram/ Luciana Abreu

Lyannii, que tal como a irmã Lyonce é fruto da relação do rosto da SIC com Yannick Djaló, apressou a mãe para não chegar tarde à escola. "Hey, mãe, não me posso atrasar para as aulas", pode ler-se na imagem.

[Lyannii pronta para ir para a escola]© Reprodução Instagram/ Luciana Abreu

Por fim, veja na galeria o divertido vídeo das gémeas Amoor e Valentine - resultado do casamento com Daniel Souza.

