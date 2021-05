Esta segunda-feira, dia 25 de maio, Luciana Abreu está de parabéns! A apresentadora, atriz e cantora completa 36 anos de vida, data que foi celebrada em família junto das filhas.

Na sua conta de Instagram, Luciana partilhou com os seguidores pequenos vídeos nos quais mostra pormenores da celebração, aproveitando para agradecer todo o apoio e carinho que tem vindo a receber dos fãs.

Recorde-se que a comunicadora é mãe das gémeas Amoor e Valentine, do anterior casamento com Daniel Souza, e ainda de Lyonce, Lyannii, do relacionamento com Yannick Djaló.

Leia Também: Luciana Abreu deixa mensagem após susto de saúde: "Estou ótima!"

Leia Também: Foto. Luciana Abreu recebe alta e volta para os braços das filhas