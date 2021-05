Luciana Abreu viveu um fim de semana atribulado ao ser hospitalizada no Hospital de Portalegre, tendo, por isso, falhado a emissão do programa 'Domingão', da SIC.

Recuperada do susto de saúde, que preferiu não especificar, a artista recebeu entretanto alta e está de regresso a casa. Foi precisamente este momento que registou para as redes sociais, mostrando que não podia ter sido mais bem recebida.

Quando voltou para casa, Luciana tinha à sua espera as quatro filhas - Lyonce, de 10 anos, Lyannii, de nove, e as gémeas Amoor e Valentine, de três. "Estavam todas à minha espera, a comerem as pipocas que fizeram para a mamã doentinha", escreveu a atriz na legenda de uma foto das meninas.

Publicação de Luciana Abreu© Instagram

Leia Também: Hospitalizada, Luciana Abreu fica fora do 'Domingão'