A pequena Lyannii, filha de Luciana Abreu e Yannick Djaló, está de parabéns. A menina completa oito anos esta sexta-feira, 20 de março, data que foi assinalada nas redes sociais pelos pais 'babados' logo durante a madrugada.

Luciana recorreu à sua página do Instagram para publicar um vídeo onde canta: "Meu bebé, meu bebé, meu raio de sol. Meu bebé, meu bebé, minha flor do jardim. Meu bebé, meu bebé, princesa mais linda do meu coração".

Mas não ficou por aqui. "Amo-te, amo-te, amo-te. Como eu te amo. Amigas para sempre", escreveu ainda, tendo acrescentado também algumas fotografias da menina, mostrando como esta crescida. Fotos que pode ver na galeria.

Por sua vez, o pai de Lyannii, Yannick Djaló, também celebrou a data na mesma rede social. "Parabéns minha princesinha Lyannii (tartaruguinha). O papá estará sempre aqui para ti, amo-te muito", disse na legenda de uma fotografia onde aparece a dar um beijinho à menina, quando esta ainda era bebé.

Veja ainda o vídeo onde Luciana canta para a filha:

Recorde-se que o ex-casal tem mais uma filha em comum, Lyonce. Luciana é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, do fruto do casamento terminado com Daniel Souza.

