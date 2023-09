Luciana Abreu tem vindo a partilhar com os seguidores vários momentos em família e foi o que aconteceu esta quarta-feira.

A artista mostrou algumas fotografias que captou durante a visita à terceira edição do Magical Garden com Aladdin, no Palácio de Queluz, em Sintra.

Com a família do coração e as quatro filhas, é assim que pode ver Luciana Abreu nas referidas imagens.

De recordar que é mãe de Lyonce e Lyannii Viiktórya, de 12 e 11 anos, respetivamente, frutos da sua relação com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, do seu casamento já terminado com Daniel Souza.

