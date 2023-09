Luciana Abreu voltou a destacar na sua página de Instagram mais um adorável momento protagonizado pelas filhas gémeas, Amoor e Valentine, de cinco anos.

"Entramos na igreja à procura de Jesus e saímos com Jesus no coração", começou por dizer a mãe 'babada' na legenda de duas fotografias onde as meninas aparecem à porta de uma igreja. De seguida, relatou uma conversa das gémeas.

"'Mamã, o Jesus é mágico mas devia vir às pessoas dar abraços. Se portarmos bem, o Jesus não sai do nosso coração. Não podemos mais fazer birrinhas, mas se fizermos ele volta'", partilhou. "Sobre um amor eterno", completou.

Amoor e Valentine, recorde-se, é fruto do casamento terminado de Luciana Abreu e Daniel Souza. A artista é também mãe de Lyonce e Lyannii, que nasceram da anterior relação com Yannick Djaló.